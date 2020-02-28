محافظ البنك المركزي يوقف جمیع برامج وأنشطة معھد الدراسات المصرفیة احترازيا بسبب «كورونا»

28 فبراير 2020 || وجه محافظ بنك الكویت المركزي رئیس مجلس ادارة معھد الدراسات المصرفیة الدكتور محمد الھاشل

بوقف جمیع برامج المعھد التدریبیة وانشطته حتى إشعار آخر.

وقال البنك في بیان صحفي الیوم الجمعة ان ھذا القرار یأتي استكمالا للاجراءات الاحترازیة التي اتخذھا لمواجھة فیروس كوروناالمستجد «كوفید – 19.

« وكان «المركزي» وجھ امس الخمیس البنوك المحلیة نحو اتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائیة لمواجھة ھذا الفیروس لحمایةموظفیھا وعملائھا بتوفیر مواد التعقیم والكمامات وجمیع التجھیزات الوقائیة اللازمة.

واكد حرصه على سلامة عملاء البنوك وسلامة العاملین في القطاع المصرفي مع سعي البنك إلى التكامل مع الجھود المبذولة علىمستوى الجھات المعنیة في الكویت لمواجھة الفیروس ومنع انتشاره.

وطالب البنوك بتوفیر مواد التعقیم والكمامات وجمیع التجھیزات الوقائیة اللازمة عند أجھزة الصرف الآلي مع توجیه العملاء إلىضرورة استخدامھا قبل استعمال أجھزة الصرف الآلي وبعده.

ودعا «المركزي» البنوك الى توجیھ موظفیھا لاستخدام الكمامات الواقیة ومواد التعقیم خصوصا في الفروع والقاعات المصرفیةوكذلك توجیھھا لجمیع المؤسسات التجاریة المستخدمة لأجھزة نقاط البیع نحو توفیر آلیة لتعقیم تلك الأجھزة.

وبین أنه “على البنوك المحلیة حث عملائھا على الاستفادة من القنوات الإلكترونیة عبر تطبیقات الھواتف الذكیة أو الموقع

الإلكتروني لإنجاز معاملاتھم دون الحاجة إلى مراجعة الفروع ما لم تدع إلى ذلك الضرورة مع حث العملاء على استخدام البطاقاتالمصرفیة بدلا من النقود الورقیة”.

ودعا البنوك كذلك إلى بث رسائل التوعیة حول سبل الوقایة المستمدة من تعلیمات وزارة الصحة عبر حساباتھا على شبكات

التواصل الاجتماعي وغیرھا من القنوات التي من شأنھا مخاطبة أوسع شریحة من العملاء.