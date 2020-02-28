وزارة الصحة : ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» الى 45 حالة

28 فبراير 2020 || أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الجمعة تسجیل حالتین جدیدیتین مصابتین بفیروس كورونا المستجد

«كوفید – 19 «لیرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات الى 45 حالة مؤكدة.

وقالت الوكیل المساعد لشؤون الصحة العامة والوكیل المساعد للخدمات الطبیة المساندة بالتكلیف الدكتورة بثینة المضف في المؤتمرالصحفي الذي عقد الیوم بمقر الوزارة ان الحالتین اللتین سجلتا ھما من المخالطین للقادمین من ایران.

وأضافت ان الوزارة تعاملت یوم امس الخمیس مع 118 راكبا تم اجلاؤھم من ایطالیا واخذ مسحات منھم ولم تتبین اي حالة اصابةبینھم بالاضافة الى التعامل مع 22 راكبا جاءوا من ایران وتم نقلھم الى الحجر الصحي.

واكدت المضف ان الوزارة ملتزمة بتطبیق اللوائح الصحیة الدولیة على جمیع الحالات المؤكدة المصابة بفیروس «كورونا» لافتة الىانھا ایضا تتابع توصیات منظمة الصحة العالمیة الخاصة بالتعامل مع ھذا الفیروس.

واوضحت ان الوزارة تواصل تطبیق نظام المتابعة والترصد المشدد لجمیع القادمین من المناطق التي أعلن فیھا اكتشاف فیروسكورونا المستجد.

ودعت جمیع المواطنین الى التعاون معھا والالتزام بالارشادات الصحیة لكیفیة الوقایة من عدوى فیروس «كورونا» من خلال غسل

الیدین بالماء والصابون بانتظام او بالمطھرات وتغطیة الفم والانف عند السعال والعطس وتجنب الاتصال المباشر مع اي شخصلدیھ امراض او اعراض امراض الجھاز التنفسي.

وبینت المضف ان جمیع الحالات المؤكدة ھي بحالة صحیة جیدة مشیرة الى ان فریقا من منظمة الصحة العالمیة سیصل الى البلاد

یوم غد السبت لتقییم الوضع الحالي ومتابعة الاجراءات المطبقة في دولة الكویت.