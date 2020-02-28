أنس الصالح : لجنة الدفاع المدني في حالة انعقاد دائم لمواجھة المخاطر الصحیة المحتملة لفیروس كورونا

28 فبراير 2020 || قال نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة الكویتي أنس الصالح الیوم الجمعة إن لجنة الدفاع

المدني في حالة انعقاد دائم بغیة مواجھة المخاطر الصحیة المحتملة لفیروس كورونا المستجد «كوفید 19 «إذ أن “حیاة المواطن ھي

أغلى ما نملك وھي الثروة الحقیقیة لدولة الكویت”.

جاء ذلك في بیان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب«الداخلیة» عقب اجتماع لجنة الدفاع المدني الذي ترأسھ

الوزیر أنس الصالح بحضور وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح ووكیل وزارة الداخلیة نائب رئیس اللجنة الفریق عصامالنھام وعدد من قیادات الجھات الحكومیة.

ووفقا للبیان فقد نوه الوزیر أنس الصالح بالجھود المبذولة مؤكدا أھمیة تكریس كل الإمكانات البشریة والفنیة والتقنیة والصحیة

لمواجھة المخاطر المحتملة للفیروس المستجد بغیة حمایة المواطنین والمقیمین مؤكدا أن “خدمة أھل الكویت والحفاظ على سلامتھموصحتھم تأتي على رأس الأولویات”.

وأشار إلى أنھ تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات والإجراءات الاحترازیة المتخذة من جمیع جھات الدولة المشاركة وكیفیةتطویرھا ومتابعتھا لتحقیق الأھداف المرجوة.

وأفاد بأن الوزیر أنس الصالح شدد على أھمیة تفعیل الخطط التوعویة والإرشادیة لتوجیھ المواطنین والمقیمین ودحض الشائعات

وتفنید الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة ومن خلال مواقع وزارة الداخلیة في وسائل التواصلالاجتماعي وغیرھا من الجھات الحكومیة.

وبحسب البیان قال وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح إن “الوزارة تواصل المتابعة والترصد لجمیع القادمین من المناطقالتي تم الإعلان عن اكتشاف الفیروس بھا متخذین جمیع الإجراءات الاحترازیة في مواجھتھ بغیة الحفاظ على الصحة المجتمعیة”.

وشدد على “اننا في متابعة دائمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة لمعرفة آخر تطورات الفیروس إذ تم اتخاذ قرارات بتعلیقبعض حركة الطیران مع بعض الدول المجاورة تجنبا لنقل العدوى”.

ودعا جمیع الجھات المعنیة ذات الصلة بالتعاون والتنسیق مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنین والمقیمین من أجلالصالح العام لدولة الكویت.

وقد قام ممثلو الوزارات والھیئات المشاركة في الاجتماع بعرض الخطط الموضوعة لمواجھة خطر الإصابة بالفیروس مشددین علىضرورة التعاون والتنسیق المستمر بینھم على مدار الساعة.

شارك في الاجتماع قیادات من وزارتي الدفاع والداخلیة والحرس الوطني ووزارات الخارجیة والصحة والإعلام والإدارة العامة

للإطفاء ووزارات المالیة والتربیة والشؤون الاجتماعیة وجمعیة الھلال الأحمر والھیئة العامة للغذاء والتغذیة والإدارة العامة

للطیران المدني والإدارة العامة للجمارك وبلدیة الكویت ووكالة الأنباء الكویتیة وغیرھا.