الصحة» الكويتية: لم نسجل أي إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ال24 ساعة الماضية

29 فبراير 2020 || أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت أنها لم تسجل في دولة الكويت أية إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بالتكليف الدكتورة بثينة المضف في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إن جميع الحالات التي تم تسجيلها سابقا تتمتع بصحة جيدة.

وأوضحت المضف أن عملية إجلاء المواطنين من الدول التي تم تسجيل حالات إصابات مرتفعة بها مستمرة ويتم التعامل معها حسب الإجراءات المتبعة للوقاية مضيفة أنه “تم التعامل مع 35 راكبا قادما من العراق وتحويلهم إلى مراكز العزل و 52 راكبا قادما من إيطاليا تم تفقد حالتهم الصحية”.

وذكرت أن هناك إجراءات وقائية تطبق في جميع منافذ دولة الكويت البرية والجوية والبحرية ودون استثناء من شأنها ضمان سلامة القادمين إلى البلاد للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

ولفتت إلى أن جميع المراكز الصحية والمستشفيات تتابع حالات المواطنين والمقيمين على حد سواء وتطبيق الإجراءات ويتم تحويل من يشك بحمله الفيروس إلى مراكز الفحص المخصصة لذلك ودون رسوم حرصا من الوزارة على جميع المقيمين في دولة الكويت.

وقالت إن هناك حظرا للقادمين إلى الكويت من بعض الدول التي تم تصنيفها بأنها عالية الخطورة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وقد تم إصدار تعميم لشركات الطيران بهذا الشأن.

وأشارت المضف إلى أن وزارة الصحة “تتابع من طبق عليهم العزل المنزلي والمخالطين لهم بشكل مستمر “مشددة على أن الوضع ما زال تحت السيطرة.

من جانبه قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن المواطنين الموجودين في مواقع الحجر الصحي التي حددتها الوزارة تتوفر لهم كل الإمكانات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وكل الرعاية مسخرة لراحتهم وسلامتهم.

وأضاف السند في تصريح صحفي على هامش المؤتمر الصحفي إن دولة الكويت هي أول محطة لزيارة وفد من منظمة الصحة العالمية لمتابعة إجراءاتها للتعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وذلك بطلب مباشر من الوزير الشيخ الدكتور باسل الصباح.

وأكد أنه خلال ال24 ساعة ماضية لم تسجل أو ترصد أي إصابة بالفيروس في البلاد و”نبقى على مجموع الحالات 45 حالة المؤكدة إصابتهم” مشيرا إلى أنهم جميعا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة بأحد المستشفيات التابعة للوزارة والمخصصة لاستقبال المصابين ويشرف عليهم فريق طبي متكامل ومتعدد الاختصاصات لضمان سلامتهم وصحتهم.

وعن المواطنين الذين حددت لهم الوزارة مواقع كحجر صحي أفاد بأنهم بصحة جيدة مؤكدا توفير كل سبل الراحة والسلامة لهم مضيفا ان هناك عيادات صحية ومتنوعة ومتخصصة تعمل على مدار الساعة.

وتابع أن هناك فرقا طبية فيما يخص الأقسام الوقائية بوزارة الصحة وممارسين صحيين موجودون هناك على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية وفق الجودة المطلوبة.

وأكد السند أن وزارة الصحة تتابع آخر التقارير والمستجدات العالمية بهذا الشأن و”هناك فرق مشكلة تعمل على مدار الساعة لمتابعة التقارير والإحصائيات العالمية والتواصل مع الجهات الرسمية كمنظمة الصحة العالمية ومجلس الصحة التابع لدول مجلس التعاون الخليجي”.

وشدد على ضرورة اتخاذ المواطنين والمقيمين كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وتجنب التجمعات غير الضرورية وعدم السفر إلا للضرورة القصوى وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد – 19».