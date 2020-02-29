وزير التجارة يبحث مع ممثلي مصانع «التعقيم» توفير مستلزمات التصدي ل«كورونا المستجد كوفيد 19»

29 فبراير 2020 ||بحث وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان مع ممثلي مصانع مواد التعقيم والموردين لها في البلاد المعوقات التي تواجههم وسبل تذليلها بغية توفير مستلزمات التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأكد المجتمعون وفق بيان صحفي للوزارة اليوم السبت أهمية توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من وسائل الحماية لمواجهة الفيروس وعلى ضرورة تضافر الجهود وزيادة وتيرة العمل في المصانع لتوفير الكميات المطلوبة وتوافرها في كل مراكز البيع.

كما بحث المجتمعون سبل توفير المعقمات وزيادة الإنتاج وعمل المصانع على مدار الساعة لتوفير الكميات ودخولها إلى الأسواق المختلفة واتفقوا على أهمية دعم الوضع العام والمشاركة الوطنية في ظل ما تمر به البلاد ودعم «الصحة» في هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تضافر الجهود وتقديم الوازع الوطني على ما سواه.

وعقد الاجتماع بحضور وكيل وزارة التجارة عبدالله العفاسي والمدير العام للهيئة العام للصناعة عبدالكريم تقي ووكيل وزارة الصحة المساعد للرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر وعدد من قياديي وزارتي التجارة والصحة.