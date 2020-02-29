«الصحة» الكويتية تخصص خطوطا على مدار الساعة لاستقبال الاستفسارات والإرشادات حول «كورونا المستجد كوفيد 19»

29 فبراير 2020 ||أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند تخصيص الوزارة خطوطا للتواصل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لاستقبال جميع الاستفسارات والإرشادات فيما يخص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال السند في تصريح صحفي اليوم السبت إن أرقام الخطوط هي «24970967» و«99048619» و«96049698» سائلا الله تعالى السلامة والشفاء للجميع.

وأكد على الجميع ضرورة الأخذ بجميع سبل السلامة والوقاية لمكافحة العدوى والحد من انتشار الفيروس وذلك انطلاقا من متابعة الوزارة للمستجدات الدولية والإقليمية وانطلاقا من الإجراءات التي تتخذها وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.

وشدد على أهمية تجنب المواطنين والمقيمين لأي تجمعات داعيا الجميع إلى عدم السفر في هذه الأيام إلى خارج البلاد حرصا على صحتهم وسلامتهم وحفاظا على صحة المجتمع.