الغانم : تقرر عدم عقد الجلسة الخاصة بمناقشة تداعيات «كورونا» لوجود مستجدات غاية في الأهمية

29 فبراير 2020 ||قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم “تغليبا للمصلحة العامة وبعد التواصل والتنسيق مع الإخوة الزملاء المحترمين الذين كانوا يرون عقد جلسة خاصة لمعرفة الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا ونظرا لوجود عدة مستجدات في غاية الأهمية منها ضرورة استكمال خطة الإجلاء الحكومية وانشغال غلب الكوادر الوطنية في وزارة الصحة بتنفيذ خطة مكافحة هذا المرض واستقبال وفحص العائدين من الخارج بعد الإجازة وأيضا لتفويت الفرصة على من يحاول أن يخل بوحدة المجتمع فقد تقرر عدم عقد الجلسة الخاصة يوم الاثنين القادم”.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي “سيتم الاستعاضة عنها باجتماع سيعقد في مكتب المجلس لمن يرغب من النواب الأفاضل في موعد مناسب سوف يعلن عنه بعد التنسيق مع الحكومة”.

وتوجه الغانم بالشكر الجزيل إلى جميع الكوادر الوطنية في جهات الدولة بكافة فئاتها ، مشيدا بجهودها الحثيثة من أجل سلامة المواطنين مسدركا بقوله”كل الدعم والمساندة لهذه الكوادر لتسهيل مهامهم في خدمة الوطن”.