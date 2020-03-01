عمر الطبطبائي: لنتعاون مع الجهات المختصة لتجنب انتشار «كورونا»

أكد النائب عمر الطبطبائي ضرورة الابتعاد عن الشائعات حول فيروس كورونا وترك المجال لمسؤولي الدولة والجهات الحكومية لإدارة هذا الملف، مطالباً الجميع بتقديم الدعم لهم.

وقال الطبطبائي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن موظفي تلك الجهات يتعرضون للخطر من اجل سلامة الآخرين وتهدئة مخاوف الناس وتطبيق القوانين، مؤكداً على خطورة هذا الفيروس.

وأكد أن وقت محاسبة المقصرين سيأتي مستقبلا، كون ان المحاسبة في الوقت الحالي لا تجدي نفعا.

واستغرب الطبطبائي من أن هناك من يرفض تطبيق القوانين ويقومون بنشر فيديوهات عن هذا الفيروس بغرض الاستهزاء والضحك، مطالبا بضرورة دراسة ذلك السلوك عقب انتهاء الأزمة.

وشدد الطبطبائي على ضرورة دعم كل من وزير الصحة ووزير التجارة وموظفي وزارة الداخلية والدفاع والطيارين والمضيفين الموجودين في الصفوف الأمامية.

وبين الطبطبائي ان محاربة هذا الفيروس الذي لا يوجد له دواء حتى الآن تأتي من خلال تطبيق القوانين والتعاون مع الجهات المختصة لتجنب انتشاره.

وأكد الطبطبائي أن المحن والشدائد تظهر معدن الكويتيين، مستغربا قيام البعض برفع أسعار الكمامات فيما يقوم البعض الآخر بتوزيعها مجاناً.

واختتم الطبطبائي تصريحه بالقول “يجب علينا كسياسيين شكر كافة الجهات الحكومية وبعض جهات القطاع الخاص التي تقف في الصف الأول للدفاع عن الكويتيين والمقيمين ضد هذا المرض الوبائي”.