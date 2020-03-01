«التجارة» تغلق صيدلية و 8 بسطات خضراوات لزيادة الأسعار بدون مبرر

01 مارس 2020 || أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاق صیدلیة وثماني بسطات للخضراوات في منطقتي الصلیبیة والأندلس بسبب مخالفة القانون ورفع الأسعار دون مبرر.

وقالت «التجارة» في بیان صحفي اليوم إن ھذه الخطوة جاءت بعد جولة تفتیشیة لفرق الطوارئ التابعة لھا والتي تولت التفتیش على 89 صیدلیة ومحلا تجاریا للوقوف على مدى التزامھا بالنظم والمعاییر المعمول بھا في الوزارة.

وأضافت أنھا استقبلت 163 شكوى عبر الخط الساخن یوم أمس السبت مؤكدة أن فرق التفتیش تعمل على مدار الساعة للمحافظةعلى الأسعارومنع استغلال ھذا الظرف الاستثنائي من بعض الانتھازیین وضعاف النفوس.

وشددت على أنھا لن تتھاون في اتخاذ الإجراءات القانونیة بحق جمیع المخالفین.

یذكر أن حصیلة إغلاقات وزارة التجارة والصناعة بلغت 26 إغلاقا تتوزع ما بین صیدلیة ومحل وشركة منذ الإعلان عن انتشار فیروس كورونا المستجد «كوفید 19».

«إع»