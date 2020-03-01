خليل عبدالله يطالب باجتماع حكومي يوميا لمتابعة تطورات فيروس «كورونا»

01 مارس 2020 || طالب النائب الدكتور خليل عبدالله الحكومة بأن تكون واعية لكل الأبعاد الخاصة بفيروس كورونا وان تجتمع يوميا لمتابعة تطورات هذا المرض.

ودعا عبدالله في تصريح اليوم ، جموع المواطنين والمقيمين الى ضرورة اتباع التعليمات الصحية بشأن فيروس كورونا المستجد .

وشدد على ضرورة دعم الاجراءات الحكومية والابتعاد عن الإشاعات واتباع التعليمات الخاصة بالوقاية من هذا الفيروس مشيرا الى أهمية تكاتف الجهود.

ولفت إلى أن الكويت ستواجه تبعات اجتماعية واقتصادية ومالية وسياسية ، مستطردا بالقول ” صحيح أن هناك اخطاء ولكن يجب ان نتعلم من اخطائنا خاصة ان هناك دولا لم تعلن عن وجود الفيروس فيها”.

وقال عبدالله إن هناك ارتباطا وثيقا بين جاليات العالم والكويتيين الموجودين في الداخل والخارج كما أن المرض منتشر في انحاء العالم كافة، لذا يجب توخي الحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة لتجنب تفشي هذا المرض.

«إع»