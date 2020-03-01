«هيئة الصناعة»: تشكیل فریق طوارئ لتلبیة احتیاجات السوق المحلي من الكمامات الطبیة

01 مارس 2020 || أعلنت الھیئة العامة للصناعة تشكیل فریق طوارئ یعمل على تلبیة احتیاجات السوق المحلي من الكمامات الطبیة بأنواعھا المختلفة وأدوات التعقیم اللازمة لمواجھة فیروس كورونا المستجد «كوفید – 19».

وقال المدیر العام للھیئة عبدالكریم تقي في بیان صحفي الیوم بمناسبة عقد اجتماع طارئ مع وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان إن الھیئة تعمل على توفیر متطلبات البلاد من الكمامات الطبیة وأدوات التعقیم بالتعاون مع المصانع المحلیة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش آلیة توفیر احتیاجات المواطنین والمقیمین من وسائل الحمایة لمواجھة الفیروس إضافة إلى بحث المعوقات التي تواجه أصحاب تلك المصانع وسبل تذلیلھا.

وذكر أن الاجتماع تطرق إلى زیادة وتیرة العمل في المصانع لتوفیر الكمیات المطلوبة من الكمامات الطبیة بأنواعھا المختلفة وأدوات التعقیم.

«إع»