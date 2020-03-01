الغانم: الغاء جلسة “كورونا” بعد وضوح المعلومات ولعدم إشغال الكوادر المعنية ولتفويت الفرصة على من يحاول التكسب

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن إلغاء الجلسة المقرر عقدها يوم غد لمناقشة موضوع «كورونا» يرجع إلى العديد من الامور أهمها عدم اشغال الكوادر الفنية والطبية في وزارة الصحة، ووضوح الكثير من المعلومات للشعب الكويتي من خلال المؤتمرات التي تقيمها الوزارة بشكل شبه يومي بالإضافة إلى تفويت الفرصة على من يحاول التكسب على حساب وحدة المجتمع.

واضاف الغانم في تصريح صحفي اليوم “عندما دعينا للجلسة التي كان مقررا عقدها يوم غد هناك مجموعة من النواب تداعوا لها حرصا على مصلحة البلد وأرادوا أن يعرف الشعب والناس كافة الإجراءات الحكومية في مواجهة هذا المرض العضال”.

وقال ” منذ تاريخ الدعوة التي تمت بعد التنسيق والاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء حصلت هناك العديد من التطورات، والكثير من المعلومات أصبحت واضحة وشفافة للشعب الكويتي عن طريق المؤتمرات الصحافية التي تقيمها وزارة الصحة بشكل شبه يومي”.

وذكر الغانم ” ان نفس الأخوة الذين كانوا يرون عقد الجلسة تواصلوا معي وتواصلت مع أغلب الزملاء النواب المحترمين وكان الرأي هو إلغاء هذه الجلسة لعدة أسباب”.

واوضح الغانم ان السبب الأول لالغاء الجلسة هو عدم إشغال الكوادر الفنية والطبية في وزارة الصحة وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، معربا عن شكره وتقديره لهم على الجهود الجبارة التي تبذل لحماية البلاد والعباد من شر هذا المرض.

وقال ان هناك خطة حكومية للإجلاء واستقبال الكثير من الكويتيين العائدين من السفر بعد الإجازة من دول موبوءة واخرى غير موبوءة، مضيفا “هناك عدة إجراءات احترازية مثل ما نتابعها جميعا نحن كمسؤولين ومواطنين سواء عبر وسائل الإعلام أو بالاتصال المباشر”.

واضاف الغانم” لتلك الاسباب آثرنا ألا تعقد هذه الجلسة، وهذه كانت نصيحة العديد من الأخوة الأفاضل العقلاء”، مضيفا “أيضا كنت أريد تفويت الفرصة على من يحاول التكسب على حساب وحدة المجتمع للأسف حتى في هذه الظروف التي تستدعي تكاتف الجميع ووقوفهم صفا واحداً حتى تزول إن شاء الله هذه الغمة ويزول الخطر”.

وقال ” ان هذا هو الوضع الحالي وهذه أسباب إلغاء الجلسة وأيضا التزاما بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة ومنها عدم اجتماع عدد كبير من الأشخاص في قاعات أو غرف مغلقة”.

وردا على سؤال صحفي حول اذا ماكانت الجلسة القادمة ستعقد في موعدها ام لا قال الغانم” هذا الأمر سابق لأوانه، فصحيح أنها من ضمن فترة الأسبوعين لكن إن شاء الله قبل الجلسة سأعلن إن كنت سأوجه الدعوة للجلسة القادمة أم تؤجل”.

واوضح ان انعقاد الجلسة في موعدها او تأجيلها يعتمد بشكل كبير على التطورات التي ستحدث خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا “لن نشذ أو لن نخرج عن توصيات وزارة الصحة وإرشاداتها، فيجب أن نكون مضرب المثل ونكون أول من يقتدي بهذه التوصيات”.

وقال الغانم” سعيد لاستقبال الحملة التوعوية للأخوة بالمكتب الإعلامي في وزارة الصحة ونقول لهم أهلا وسهلا بكم في مجلس الأمة”.

وأكد الغانم ان الفحوصات والإجراءات الأخرى التي تطبق على المواطنين ستطبق على من هم في مجلس الأمة سواء كانوا نوابا أو موظفين في الأمانة العامة أو غيرها وان التعاون سيكون الى ابعد حد.

وردا على سؤال صحفي اخر عن موعد اجتماع مكتب المجلس لمناقشة موضوع «كورونا» قال الغانم” الاجتماع في مكتب المجلس سيكون في الوقت الذي يناسب وزير الصحة والقياديين في وزارته ولا نريد إشغالهم في هذا الوقت الذي يعتبر وقت دعم ومساندة لهم جميعا وبعد أن تنتهي هذه الأزمة فيمكن المحاسبة إن كان هناك أي تقصير وتقديم الشكر والدعم إن كان هناك جهود “.

واضاف “هذا الامر متروك للمستقبل وللوقت المناسب لكل الأطراف وطبعا لن يكون غدا كون هناك اجتماع لمجلس الوزراء انما بعد ذلك إن شاء الله سيتم تحديده”.

وفي ختام تصريحه اعرب الغانم عن سعادته بتقرير منظمة الصحة العالمية الذي يشيد بالإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت واعتبرت الكويت من الدول المتقدمة في الشفافية وبمحاربة ومكافحة هذا الوباء.