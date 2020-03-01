«الأمانة العامة» تنظم حملة توعوية عن «كورونا» بحضور رئيس مجلس الأمة

01 مارس 2020 || نظم قسم الصحة والسلامة بإدارة الخدمات في الأمانة العامة لمجلس الأمة حملة إعلامية توعوية عن فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع المكتب الإعلامي في وزارة الصحة.

وحضر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جانبًا من الحملة التوعوية، مثنيًا على جهود العاملين فيها كما حضر عدد من النواب والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

وتقدم الحملة على مدار يومي الأحد والاثنين معلومات توعوية استرشادية لموظفي الأمانة العامة حول الإجراءات الصحية السليمة للوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى القيام بعدد من الإجراءات الوقائية في جميع أرجاء المجلس.