حمدان العازمي يقترح فحصًا دوريًّا لموظفي الجهات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا

01 مارس 2020 || أعلن النائب حمدان العازمي تقديمه اقتراحين برغبة في شأن الظروف التي تمر بها البلاد والاحترازات التي وضعتها الحكومة لتجنب تفشي فيروس كورونا.

وقال العازمي في مقدمة الاقتراح الأول:نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد والاحترازات التي وضعتها الحكومة لتجنب تفشي فيروس كورونا الخطير، وتزامنًا مع قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين في المدارس والجامعات، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:١- التنسيق بين وزارتي الإعلام والتربية على أن يقوم تليفزيون الكويت بنقل وإذاعة الدروس الخاصة بمناهج مراحل التعليم المختلفة ونشر جدول يوضح توزيع الدروس للمراحل التعليمية المختلفة على مدار اليوم.

٢- الإيعاز لأساتذة الجامعة في الكليات والمعاهد التابعة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بنقل المحاضرات أون لاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وقال العازمي في مقدمة الاقتراح الآخر:نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد والاحترازات التي وضعتها الحكومة لتجنب تفشي فيروس كورونا الخطير، أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:استحداث مركز طبي مصغر في كل جهة حكومية لعمل فحص دوري يوميًّا للموظفين بالتنسيق مع وزارة الصحة.