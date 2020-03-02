لجنتان برلمانيتان تعقدان اجتماعاتهما.. اليوم

تعقد لجنتان برلمانيتان اجتماعاتهما اليوم الاثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالهما وتكليفات المجلس لهما.

وتبحث لجنة شؤون البيئة آلية توحيد جهة إصدار التراخيص الصناعية، وتناقش تطورات الوضع البيئي في البلاد، وتناقش الاقتراحين بقانونين المعروضين على جدول الأعمال.

وتطلع اللجنة على نشاطات المتطوعين في مجال حماية البيئة بحضور وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه، والمسؤولين في الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة، وكذا أصدقاء النخلة، والناشط البيئي شبيب سعد العجمي.

وتناقش لجنة تنمية الموارد البشرية مجموعة من الاقتراحات بقوانين بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير التجارة.