الحميدي السبيعي يقترح تسمية أحد شوارع الفحيحيل باسم سلمان العبدالله الدبوس

تقدم النائب الحميدي السبيعي باقتراح لتسمية أحد الشوارع الرئيسية في منطقة الفحيحيل باسم المغفور له بإذن الله تعالى العم سلمان العبدالله الدبوس، جاء فيه:

انطلاقاً من أهمية تخليد ذكرى أصحاب الأيادي البيضاء الخيرة النيّرة، ووفاءً للرموز الوطنية المخلصة الذين أفنوا حياتهم في العطاء المستمر لخدمة الكويت وأهلها، وحتى يكون أمثال هؤلاء الرجال المخلصين نبراساً وقدوة للأجيال القادمة، ونظراً للمسيرة الحافلة بالعطاء والانجازات في كافة الميادين للمغفور له بإذن الله تعالى العم الفقيد سلمان العبدالله الدبوس الذي أفنى حياته في أعمال الخير والبذل اللامحدود.

لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

نص الاقتراح برغبة

تسمية أحد الشوارع الرئيسية في منطقة الفحيحيل باسم المغفور له بإذن الله تعالى العم سلمان العبدالله الدبوس.