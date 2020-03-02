السبيعي يقترح تسمية أحد شوارع الفحيحيل باسم المرحوم سلمان الدبوس

02 مارس 2020 || أعلن النائب الحميدي السبيعي انه تقدم باقتراح برغبة لتسمية أحد الشوارع الرئيسة في منطقة الفحيحيل باسم المرحوم سلمان الدبوس.

ونص الاقتراح على ما يلي: انطلاقاً من أهمية تخليد ذكرى أصحاب الأيادي البيضاء الخيرة النيّرة، ووفاءً للرموز الوطنية المخلصة الذين أفنوا حياتهم في العطاء المستمر لخدمة الكويت وأهلها، وحتى يكون أمثال هؤلاء الرجال المخلصين نبراساً وقدوة للأجيال القادمة، ونظراً للمسيرة الحافلة بالعطاء والانجازات في كافة الميادين للمغفور له بإذن الله تعالى العم الفقيد سلمان العبد الله الدبوس الذي أفنى حياته في أعمال الخير والبذل اللامحدود.

لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تسمية أحد الشوارع الرئيسة في منطقة الفحيحيل باسم المغفور له بإذن الله تعالى العم سلمان العبدالله الدبوس.

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