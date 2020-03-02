«التجارة»: وصول 3.6 ملايين كمام طبي لمواجهة الشح بالأسواق المحلية

02 مارس 2020 || أعلنت وزارة التجارة والصناعة وصول نحو 3.

6 ملايين كمام طبي تم استيرادها بناء على توجيهات سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لمواجهة الشح في الأسواق المحلية وتوفيرها للمواطنين والمقيمين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إنه تم تكليف الشركة الكويتية للتموين توفير تلك الكمامات المطابقة للمعايير الطبية وتوزيعها عبر مراكز نقاط التموين في البلاد قريبًا.

وأوضحت أنه تم استيراد تلك الكميات بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والدفاع الكويتيتين وتحملت «الدفاع» مسؤولية نقل تلك الكميات عبر طائراتها الجوية ما سهل وصولها إلى البلاد.

وأفادت بأن وزارة الصحة تولت فحص تلك الكميات والتأكد من مطابقة هذه الكمامات للمواصفات والمعايير الطبية العالمية والإشراف على سلامة تخزينها وتوزيعها فضلًا عن إرشاد المواطنين بكيفية الاستخدام الصحيح عبر النشرات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة.

«ع.

إ»