الدقباسي يطالب الحكومة بعدم عرقلة تعديلات «التأمينات » بشأن “خفض سن التقاعد” و” الاستبدال”

02 مارس 2020 || طالب النائب علي الدقباسي الحكومة بالتعاون لإقرار تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن خفض نسبة استقطاع القرض الحسن والاستبدال، مؤكدًا أنها تعديلات مستحقة تخفف الأعباء عن كاهل المتقاعدين.

وقال الدقباسي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن “لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ستنتهي من إعداد تقريرها بهذا الشأن يوم الأربعاء القادم، ليرفع إلى المجلس للمداولة الثانية، معربًا عن تطلعه لمؤازرة النواب لهذا التقرير ودعمه.

وأضاف ” أتمنى ألّا تكون هناك شوائب في مناقشة التعديلات لإقرارها في المداولة الثانية”، مؤكدًا أن “فوائد الاستبدال جائرة ويجب ألّا تحيد هذه القضية عن هدفها الأساسي إلى أهداف سياسية تضر بالمتقاعدين”.

من جانب آخر أشاد الدقباسي بالإجراءات الحكومية المبذولة لمواجهة انتشار مرض فيروس كورونا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين به كافة.