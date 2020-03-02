الفضالة يدعو لوقف رحلات الطيران مع مصر بسبب «كورونا»

02 مارس 2020 || طالب النائب يوسف الفضالة بوقف جميع خطوط الطيران مع جمهورية مصر العربية إلى حين اعتراف الحكومة المصرية بوجود إصابات بفيروس «كورونا» لديها وشفاء الناس منه.

وقال في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هذه الإجراءات الاحترازية ضرورية حتى لا يتكرر الخطأ في التعامل مع هذا الملف بخصوص القادمين من إيران.

وقال الفضالة إن الجالية المصرية من أكبر الجاليات الموجودة في الكويت وما يحدث من رفض الحكومة المصرية الاعتراف بوجود حالات مصابة بوباء «كورونا» أمر غريب لأن 6 دول أعلنت أن أغلب حالات الإصابة لديها بهذا المرض كانت قادمة من مصر.

وأشار إلى أن السيناريو نفسه تكرر مع جمهورية إيران الإسلامية بعد أن كانت في البداية ترفض الاعتراف بانتشار الوباء لديها، مما أدى إلى إصابة الكثير من المواطنين الكويتيين المتواجدين هناك بالمرض.

وأكد الفضالة أن فحص القادمين من مصر غير كافٍ، حتى لا نقع في الخطأ مرة أخرى بل يجب وقف خطوط الطيران من الأساس، مؤكدًا أن غالبية المصابين بمرض «كورونا» قدموا من إيران والأمر نفسه سيتكرر مع مصر.

وتوجه الفضالة بالشكر إلى وزير الصحة الشيخ د.

باسل الصباح والطاقم الطبي والعاملين بوزارة الصحة وكل شخص من جميع الجهات التي تبذل جهودًا للمحافظة على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن كل هذه الجهود محل تقدير.

«إ.

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