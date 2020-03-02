سمو رئيس مجلس الوزراء: سمو أمير البلاد يأمر بتكريم المكلفين بمواجهة «كورونا»

02 مارس 2020 || قال سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء إن سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – أمر بتقدیم مظاھر التكریم المعنوي والمادي تقدیرًا لجھود المكلفین بمواجھة فیروس كورونا المستجد.

وذكر حساب مجلس الوزراء الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تویتر» أن “سمو رئیس مجلس الوزراء نقل في مستھل اجتماع المجلس الیوم رسالة صاحب السمو الأمیر – حفظه الله ورعاه – بالشكر والتقدیر إلى أبنائه وبناته العاملین بالفرق المكلفة بمواجھة فیروس كورونا والتي تواصل اللیل بالنھار”.

وأوضح أن سمو الأمیر خص من یقف بالصفوف الأمامیة الذین یقدمون أقصى التضحیات وأمر سموه – حفظه الله ورعاه – بتقدیم مظاھر التكریم المعنوي والمادي تقدیرًا لتلك الجھود.

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