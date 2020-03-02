مجلس الوزراء: لن ندخر جهدا في مواجهة انتشار فيروس كورونا

02 مارس 2020 || عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظھر الیوم في قصر السیف برئاسة سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما یلي: استھل سمو رئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح الخالد اجتماع مجلس الوزراء الیوم بكلمة مقتضبة موجھة للشعب الكویتي نقل خلالھا رسالة صاحب السمو الأمیر حفظه الله ورعاه بالشكر والتقدیر إلى أبنائه وبناته العاملین بالفرق التي تواصل اللیل بالنھار والمكلفة بمواجھة فیروس كورونا حیث خص صاحب السمو من یقف في الصفوف الأمامیة الذین یقدمون أقصى درجات التضحیة لمقاومة انتشار الفیروس.

كما أمر سموه حفظه الله ورعاه بتقدیم مظاھر التكریم المعنوي والمادي تقدیرا لتلك الجھود وأكد سمو رئیس مجلس الوزراء بأن مجلس الوزراء یتابع تطورات فیروس كورونا المستجد بشكل دائم ولن یدخر الجھد في الاستمرار باتخاذ كافة التدابیر لمواجھة انتشار الفیروس.

ثم أحاط نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مجلس الوزراء بنتائج مشاركته في أعمال الدورة «37 » لمجلس وزراء الداخلیة العرب التي عقدت في تونس والتي تم خلالھا مناقشة عدد من القضایا الأمنیة التي تھدف إلى إرساء قواعد الأمن والاستقرار في الوطن العربي.

كما أحاط المجلس بفحوى لقائه مع الرئیس قیس سعید رئیس جمھوریة تونس الشقیقة على ھامش أعمال الدورة والتي تم خلالھا بحث سبل تطویر العلاقات الثنائیة بین البلدین الشقیقین وتبادل وجھات النظر بشأن المسائل الدولیة والمستجدات الإقلیمیة وتطورات الأوضاع في المنطقة العربیة.

كما استعرض مجلس الوزراء آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بانتشار فیروس كورونا المستجد.

واستمع بھذا الصدد إلى شرح قدمھ الوزراء المعنیون كل في اختصاصه حول الجھود الحثیثة التي تقوم بھا الجھات الحكومیة لاحتواء الأضرار الناتجة عن انتشار فیروس كورونا عالمیا وقد بینوا سبل الدعم التي تقوم بھا الجھات الحكومیة لتمكین وزارة الصحة بالقیام بالمھام المناطة بھا من رصد ومتابعة حالات الإصابة بالفیروس للعائدین من الخارج وتقدیم الرعایة الطبیة لھم وغیرھا من الإجراءات التي تتخذھا الوزارة في ھذا الشأن.

كما بحث المجلس نتائج الزیارة التي قام بھا للبلاد وفد منظمة الصحة العالمیة والذي أشاد بالإجراءات التي اتخذتھا دولة الكویت لمكافحة الفیروس سواء في المطارات والمنافذ والمراكز الصحیة وكذلك طرق عزل المصابین والمخالطین وإجراء الفحوصات الخاصة بھم، منوھا بالإجراءات التي اتخذتھا وزارة الصحة الكویتیة والتي تسیر بالاتجاه الصحیح لمكافحة الفیروس وتتفق مع توصیات المنظمة.

كما عبر المجلس عن شكره وتقدیره للأفراد والمؤسسات الأھلیة على إبداء رغبتھم وتقدیم المساعدة والعون ووضع كافة امكاناتھم تحت تصرف الحكومة في إجراءاتھا لمواجھة الفیروس.

وقد أثنى مجلس الوزراء على الإجراءات الاحترازیة المتخذة لمكافحة ھذا الفیروس للحد من انتشاره في البلاد معربا عن شكره وتقدیره لكافة الجھات الحكومیة على جھودھم الحثیثة الدؤوبة القائمة على مدار الساعة على كافة الأصعدة والمستویات من أجل تأمین سلامة المواطنین والمقیمین والحفاظ على صحتھم.

وبھذا الصدد یتقدم مجلس الوزراء إلى كافة المواطنین والمقیمین بالشكر والتقدیر على اتباعھم الإرشادات الرسمیة وتجسیدھم للتعاون المنشود وتجنبھم التجمعات لمنع انتشار الوباء داعیا المولى عز وجل أن یحفظ الكویت وأھلھا من كل مكروه.

وضمن ھذا السیاق أشاد مجلس الوزراء بالإجراءات الاحترازیة التي تتخذھا المملكة العربیة السعودیة لمكافحة انتشار فیروس كورونا الجدید في المملكة وذلك بإعلانھا عن تعلیق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزیارة المسجد النبوي مؤقتا للحیلولة دون انتشار فیروس كورونا معربا عن تفھم دولة الكویت وتأییدھا لكل الإجراءات الاحترازیة التي تتخذھا المملكة الشقیقة والتي تتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة للحفاظ على الأراضي المقدسة والمشاعر الدینیة وسلامة المعتمرین وضیوف الرحمن.

وبناء على أمر حضرة صاحب السمو الأمیر حفظه الله ورعاه بإطلاق اسم المرحوم اللواء عبداللطیف الثویني على إحدى المنشآت الحكومیة فقد كلف مجلس الوزراء نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بإطلاق اسم المرحوم على إحدى المنشآت الأمنیة التابعة لوزارة الداخلیة تخلیدا لذكراه.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بھذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السیاسیة في ضوء التقاریر المتعلقة بمجمل التطورات الراھنة في الساحة السیاسیة على الصعیدین العربي والدولي.

وفي ھذا الصدد ھنأ مجلس الوزراء إلیاس الفخفاخ رئیس الحكومة في الجمھوریة التونسیة الشقیقة بمناسبة تشكیل الحكومة التونسیة الجدیدة متمنیا لأعضائھا كل التوفیق والسداد لتحقیق آمال وتطلعات الشعب التونسي الشقیق راجیا للجمھوریة التونسیة الشقیقة وشعبھا الكریم كل التقدم والازدھار وللعلاقات الطیبة بین البلدین الشقیقین المزید من الرقي والنماء.

ثم أعرب مجلس الوزراء عن قلقه البالغ إزاء الاعتداءات العرقیة بحق المسلمین في جمھوریة الھند ودعا منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لاتخاذ التدابیر اللازمة والعاجلة لإیقاف تلك الاعتداءات بما یحفظ حقوق المسلمین ھناك ویحقن دمائھم.

كما عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتیاحه لتوقیع اتفاق السلام بین الولایات المتحدة الامریكیة وحركة طالبان الأفغانیة الذي تم في دولة قطر مؤخرا مشیدا بالمساعي الحثیثة الخیرة التي بذلتھا دولة قطر الشقیقة في ھذا المجال باستضافتھا للمباحثات معربا عن ثقته في أن یشكل ھذا الاتفاق خطوة مباركة نحو تعزیز الأمن والاستقرار في جمھوریة أفغانستان الإسلامیة بما یسھم في تكریس السلام والاستقرار في المنطقة والتوجة نحو منطلقات التقدم والتنمیة.

ومن جانب آخر أعرب المجلس عن خالص التعازي والمواساة للرئیس عارف علوي رئیس جمھوریة باكستان الإسلامیة بضحایا حادث تصادم قطار بحافلة ركاب جنوبي باكستان یوم الجمعة الماضي مما أسفر عن وقوع ضحایا ومصابین سائلا المولى عز وجل أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته وأن یمن على المصابین بالشفاء العاجل.

«إع»