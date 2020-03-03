ماجد المطيري يطالب وزير التربية بتمديد عطلة الطلبة

طالب النائب ماجد المطيري وزير التربية سعود الحربي بضرورة تمديد عطلة الطلبة من المدارس والجامعات والكليات والمعاهد خوفا على صحتهم ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وقال المطيري في تصريح صحفي، إن صحة وحياة الطلبة خط أحمر في ظل الإجراءات الاحترازية والتي يجب أن يكون تعطيل الطلبة في مقدمتها، خصوصا وأن استعدادات وزارة التربية ليست على المستوى المأمول.

وطالب وزارة الصحة بضرورة تزويد المدارس والمؤسسات التعليمية بالأجهزة الحديثة للكشف عن كورنا وتزويدها أيضا بالمعقمات والأدوية وتفعيل الصحة المدرسية قبل إقرار عودة الدراسة مرة أخرى.

وشدد على ضرورة أن تبادر وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تفعيل التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني والعمل على الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال بهدف تعويض الدروس والمحاضرات التي غاب عنها الطلبة بسبب تعطيلهم عن الدراسة، مؤكدًا أن الكويت تحوي كفاءات في مجال التعليم الإلكتروني من الممكن ان تستعين بهم التربية لتفعيل هذا النوع من التعليم المهم في ظل أزمة كورونا.