الهرشاني يثمن التوجيه الأميري بتكريم العاملين في مكافحة “كورونا”

قدم النائب حمد الهرشاني الشكر لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على لمسته الإنسانية بتكريم المواطنين العاملين في مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الهرشاني في تصريح صحفي إن مثل هذه الأمور ليست بغريبة على قائد الإنسانية الذي عرف عنه تقديم الدعم المعنوي والمادي لأبنائه لا سيما من كافحوا مرض كورونا، والذي يعد تكريمهم حافزا لتقديم المزيد من العطاء داعيا الله أن يحفظ الكويت من كل مكروه ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وثمن الهرشاني الدور الكبير والعمل الجاد والشاق الذي يقوم به وزير الصحة الشيخ باسل الحمود والقياديين في الوزارة والكوادر الفنية والطبية من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، معربا عن تقديره للجهود الجبارة التي تبذل لحماية الكويت من هذا المرض الذي انتشر في أكثر من بلد في العالم.

وبين أن ما قامت به الحكومة بدءا من إجلاء واستقبال الكويتيين العائدين من السفر وإخضاعهم للفحص وإحالة المصابين إلى مستشفى جابر وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم بمثابة جهد خارق وعمل جبار فاق الوصف، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية امتدحت طريقة التعامل مع المصابين والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة.

وطالب الهرشاني الجميع بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والتعاضد والتآلف حتى تزول هذه الأزمة وتفويت الفرصة على من يحاول التكسب على حساب الوحدة الوطنية ويبث الشائعات التي تثير الهلع والفزع بين الناس .