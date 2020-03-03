ماجد المطيري يطالب بتعزيز الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا» في المدارس والجامعات

03 مارس 2020 || طالب النائب ماجد المطيري وزارة الصحة بتزويد المدارس والمؤسسات التعليمية بالأجهزة الحديثة للكشف عن كورونا وبالمعقمات والأدوية وتفعيل الصحة المدرسية قبل إقرار عودة الدراسة مرة أخرى.

كما طالب المطيري في تصريح صحفي، وزير التربية ووزير التعليم العالي د.

سعود الحربي بضرورة تمديد عطلة المدارس والجامعات والكليات والمعاهد خوفًا على صحتهم ولمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المطيري إن صحة وحياة أبنائنا الطلبة خط أحمر، داعيًا إلى استمرار الإجراءات الاحترازية بتعطيل المدارس، معتبرًا أن استعدادات وزارة التربية ليست على المستوى المأمول لإعادة الدراسة خلال الفترة المقبلة.

ودعا كلًّا من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى أن تبادر بتفعيل التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني والعمل على الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال بهدف تعويض الدروس والمحاضرات التي غاب عنها الطلبة بسبب تعطيلهم عن الدراسة.

وأكد المطيري أن الكويت تحوي كفاءات في مجال التعليم الإلكتروني من الممكن أن تستعين بهم وزارة التربية لتفعيل هذا النوع من التعليم المهم في ظل أزمة “كورونا”.

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