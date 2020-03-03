الرئيس الغانم: نثمن توجيهات صاحب السمو بتكريم مكافحي “كورونا”

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن شكره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على توجيهه للمعنيين بتكريم كافة من يعملون في الصف الأول لمكافحة فيروس «كورونا».

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم “بادئ ذي بدئ أتوجه بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أختي وإخواني أعضاء مجلس الأمة بعظيم الشكر وجزيل الامتنان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد على توجيهه للمعنيين بتكريم كل من عمل ويعمل في الصف الأول وغيره بمكافحة فايروس «كورونا» في كافة الجهات المعنية، سواء كانت الكوادر الطبية والفنية بوزارة الصحة أو وزارة الداخلية والدفاع المدني وأيضًا الهلال الأحمر الكويتي وكافة مؤسسات المجتمع المدني”.

وأضاف الغانم” ولا أنسى المتطوعين من الأهالي جزاهم الله خيرًا الذين يشاركون بكل جهد ممكن “، قائلًا “تشعر فعلًا أنك في الكويت وأن هناك فزعة لمكافحة هذا المرض والانتصار في هذا التحدي وأنا واثق كل الثقة بأننا بإذن الواحد الأحد سننتصر في نهاية المطاف”.

من جانب آخر، وبشأن الجلسة القادمة أوضح الغانم “سنعلن عن ذلك قبل الجلسة، ولن نغامر بأي أمر وسنلتزم بكل ما هو مطلوب منا، لكننا سنقيم أيضًا يومًا بيوم وقبل يوم السبت سأعلن إن كنت سأدعو لهذه الجلسة أم لا”.

وقال الغانم إنه على تواصل دائم مع النواب وأعضاء مكتب المجلس، وبناء على المشاورات معهم سيكون القرار إما بتعليق الجلسة القادمة وانتظار ما تسفر عنه الأمور أو عقدها في وقتها، مضيفًا “هذا ما سأبلغكم به قبل يوم السبت المقبل وهو موعد توجيه الدعوة وإرسال جدول الأعمال”.

وذكر الغانم أن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المقرر عقده في القاهرة تم تأجيله والبرلمان الأوروبي ألغى أكثر من 130 فعالية واجتماعًا، لافتًا “سنلتزم باشتراطات منظمة الصحة العالمية وأيضًا وزارة الصحة الكويتية”.

وردًّا على سؤال صحفي عن تطورات قانون المتقاعدين قال الغانم غدًا سيكون هناك اجتماع للجنة المالية بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، مبينًا “لن يؤثر تأخير الجلسات بل بالعكس قد يكون في الأمر خيرة للوصول إلى اتفاق بين اللجنة والنواب من جهة والحكومة من جهة أخرى حتى يتحقق ما ينصفهم ويساعدهم دون أن يضر بمستقبلهم في التأمينات الاجتماعية والمحافظة على هذه المؤسسة”.

وأكد الغانم ثقته بأعضاء اللجنة المالية ” سيعملون على قدم وساق بمساعدة أيضًا من خارج اللجنة للانتهاء من هذه القوانين والوصول إلى صيغة توافق إن أمكن مع الحكومة وسيتم التصويت إن شاء الله في الجلسة القادمة على هذه القوانين”.