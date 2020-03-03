وزيرا الداخلية والصحة يتفقدان المواطنین في «محجر الخیران»

03 مارس 2020 || أكد نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الكویت تضع صحة المواطنین وسلامتھم على رأس أولویاتھا لمكافحة فیروس «كورونا» المستجد منوھًا بالجھود المتمیزة من قطاعات الدولة كافة.

ونقل الصالح في تصریح لـ على ھامش تفقده المواطنین في «محجر الخیران» تحیات سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء – حفظھم الله ورعاھم – لجھود وزارتي الداخلیة والصحة لخدماتھما وحرصھما الدائم على المواطنین في محجري الخیران وفندق الكوت وفي مستشفى جابر.

وأثنى كذلك على جھود جمعیة الھلال الأحمر وسرعة استجابتھا الإنسانیة وتواجدھا الدائم للتنسیق والتعاون مع وزارتي الداخلیة والصحة في ھذا الإطار.

وكان بیان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلیة نقل على ھامش الجولة إشادة الصالح برجال المؤسسة الأمنیة في التصدي للظروف الطارئة كافة، مؤكدًا اعتزاز الوزارة بجھود منتسبیھا الذین یضحون بالغالي والنفیس في سبیل أمن وأمان الوطن والمواطنین.

من جانبه قال وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الحمود على ھامش الزیارة إن جمیع الموجودین في محجر الخیران یتمتعون بصحة جیدة ولم تظھر علیھم أعراض الإصابة بفیروس «كورونا» المستجد .

وأضاف أن «محجر الجون» سیستقبل المسافرین من العراق ویصبح المحجر الرابع بعد مستشفى جابر والكوت والخیران، مشیرًا إلى أن الوضع “ممتاز” بحسب الخطة المعمول بھا والتي تقع ضمن الخطط الاحترازیة وخطط الطوارئ التي تنفذھا وزارة الصحة.

بدورھا أكدت الأمینة العامة لجمعیة الھلال الأحمر مھا البرجس أھمیة زیارة وزیري الداخلیة والصحة للاطمئنان على المواطنین وعلى أحوالھم في منتزه الخیران.

وأشادت بحزم وزارة الصحة في تطبیق إجراءات الحجر الصحي واتباعھا البروتوكولات المعتمدة من منظمة الصحة العالمیة في مواجھة الأوبئة وكذلك شفافیة الوزارة في التعامل مع الفیروس وإعلان حالات الإصابة والإجراءات أولًا بأول.

وبینت أنه تم تدریب الفرق التطوعیة بالجمعیة على كیفیة مكافحة العدوى والتعامل الصحیح للوقایة من مختلف أنواع الفیروسات وفي مقدمتھا فیروس «كورونا» المستجد واتباع أسالیب مكافحة العدوى طبقًا لتعلیمات وزارة الصحة.

وشملت جولة الوزیر الصالح التي رافقه فیھا وزیر الصحة، ووكیل وزارة الداخلیة الفریق عصام النھام وعدد من المسؤولین بوزارة الصحة، مقر الحجر الصحي في «منتزه الخیران» و«منتزه جون الكویت» و«فندق شاطئ الكوت» وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة لمواجھة فیروس «كورونا» المستجد.

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