ماجد المطيري يسأل عن مزايدة في شركة المشروعات السياحية

03 مارس 2020 || وجه النائب ماجد المطيري سؤالًا إلى وزير المالية بشأن شركة المشروعات السياحية جاء فيه: سبق أن قامت شركة المشروعات السياحية بطرح الموقع «ن1» الواجهة البحرية نادي الكورنيش البحري في مزايدة عامة وقد أثير العديد من التساؤلات عن عدم حياد شركة المشروعات السياحية مع المزايدين ووقوع العديد من المخالفات والإجراءات غير الصحيحة، وقد سبق أن تم تشكيل لجنة تقصي حقائق من وزير المالية السابق بموجب قراره رقم 2019/53 لبحث إجراءات المزايدة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:«1» ما النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب القرار الوزاري السالف الذكر حول المزايدة التي تم طرحها من شركة المشروعات السياحية «ن1» نادي الكورنيش البحري، كما يرجى إفادتنا بصورة من التقرير الصادر من اللجنة السالفة الذكر؟ «2» ما رد شركة المشروعات السياحية على كتاب ديوان المحاسبة المؤرخ في 2019/08/21 والذي تضمن بيان الإجراءات التي تمت بشأن المزايدة والمخالفات التي تم رصدها في هذا الشأن؟ «3» ما حقيقة ما يتم تداوله بأن شركة المشروعات السياحية قد منحت أحد المزايدين المتقدمين للمزايدة موافقة على مساحة إضافية «2000 م تجاري» من دون أن تمنح باقي المزايدين هذه المساحة؟ «4» ما الإجراء الذي سوف تتخذه وزارة المالية في الوقت الحالي بشأن تصحيح العيوب والمخالفات التي شابت المزايدة؟«ع.

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