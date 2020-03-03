ماجد المطيري يسأل عن الكويتيين العاملين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع «النفط»

3 مارس، 2020
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ماجد المطيري يسأل عن الكويتيين العاملين في الشركات الأجنبية المتعاقدة مع «النفط»
03 مارس 2020 || وجه النائب ماجد المطيري سؤالًا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة د.

خالد الفاضل قال في مقدمته:  نمى إلى علمنا قيام الشركات المتعاقدة مع شركة نفط الكويت أساليب الضغط النفسي على الموظفين الكويتيين لديها، فضلا عن عدم احترام مسمياتهم الوظيفية، لذا يرجى إفادتي بالآتي: 1- لماذا لا يوجد اهتمام مباشر وتدريب مهني للموظفين الكويتيين لدى تلك الشركات؟  2- لماذا لا يوجد لهم مكاتب وتوجيهات ليعملوا بها بمنطلق مسمياتهم؟ 3- أرجو إفادتي بأسباب عدم متابعة الموظفين الكويتيين من قبل شركة نفط الكويت والاهتمام بهم؟ 4- استخدام الأساليب للضغط النفسي على أبنائنا الكويتيين من قبل الأجنبي لدى تلك الشركات؟ وهل توجد شكاوى وظيفية؟ 5- لماذا لا يحسب الأوفر تايم لساعات العمل للكويتيين من قبل الشركة؟  6- أرجوا إعطائي أسباب تعيين متقاعد من قبل شركة نفط الكويت وتم تعيينه بشركة بيكر هيوز تحت مسمى مدير للكويتيين وبالأصح هو مدير معين لصالح الشركة الأجنبية؟«ع.

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