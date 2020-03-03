الدلال يسأل عن ضوابط إيقاف رحلات “الكويتية” لعدد من الدول ومخالفات شراء طائرات «إيرباص»

03 مارس 2020 || وجه النائب محمد الدلال سؤالين إلى وزير المالية عن ضوابط إيقاف رحلات «الكويتية» إلى عدد من دول العالم ومنها إيران بسبب فيروس «كورونا»، وأيضًا عن ملابسات صفقة طائرات «إيرباص».

ونص السؤال الأول على ما يلي: وفقًا لوسائل الإعلام المحلية والعالمية ما زال مرض فيروس «كورونا» آخذًا بالانتشار وقد وصل إلى عدد من دول الجوار كما حدث في جمهورية إيران الإسلامية وغيرها من دول العالم.

ونظرًا لخطورة انتشار هذا المرض واحتمالية وصوله إلى الأراضي الكويتية في ظل احتمالية إصابة عدد من المواطنين القادمين من جمهورية إيران الإسلامية أو دول أخرى، وفي إطار قيام الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف وتعليق حركة الطيران بين الكويت وجمهورية إيران الإسلامية.

يرجى إفادتي بالتالي: 1- ما الضوابط التي بنت عليها الخطوط الجوية الكويتية قراراتها بشأن إيقاف الرحلات الخاصة بطيران الكويتية فيما يتعلق بوجود إصابات انتشار مرض فيروس «كورونا» في عدد من دول العالم ومثال ذلك قرار إيقاف الرحلات إلى جمهورية إيران الإسلامية.

2- هل يوجد تنسيق بين شركة الخطوط الجوية الكويتية ووزارتي الصحة والداخلية بشأن آلية التعامل مع حركة الطيران الرسمي أو الطيران الخاص الكويتي من عدد من الدول التي انتشر فيها مرض فيروس «كورونا» وإليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصور التنسيق بين تلك الأطراف.

3- ما الخدمات التي قدمتها شركة الخطوط الجوية الكويتية للمواطنين القادمين من جمهورية إيران الإسلامية بعد انتشار مرض فيروس «كورونا»؟وجاء في السؤال الثاني ما يلي: 1- هل اطلعت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار على القضية رقم «1:20CR00021 TFH» المنظورة في الولايات المتحدة الأمريكية والمرفوعة على شركة «AIRBUS SE»؟ وما إجراءات وموقف الوزارة أو الهيئة وشركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن البيانات والمعلومات المذكورة في القضية المنظورة؟ وهل يوجد تمثيل قانوني للجهات الحكومية الكويتية وبالأخص شركة الخطوط الجوية الكويتية في تلك القضية؟ وهل وافت الجهات المذكورة ديوان المحاسبة بالبيانات الخاصة بهذه القضية؟ 2- هل أجرت الوزارة أو الهيئة عميلة تقييم ومقارنة في الأسعار المدفوعة لشراء أو استئجار طائرات من شركة إيرباص بين كل من شركة الخطوط الجوية الكويتية وعدد من الشركات الخاصة في الكويت التي تشتري أو تستأجر طائرات من شركة إيرباص؟ وهل الأسعار التي تدفعها شركة الخطوط الكويتية مقبولة قانونيًّا وماليًّا مقارنة بتلك التي تدفعها الشركات الخاصة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب.

3- ما رد الهيئة العامة للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية على التقارير السنوية لديوان المحاسبة بشأن المخالفات والملاحظات المتعلقة بشراء طائرات من شركة إيرباص منذ عام 2014 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 4- هل رفعت دعاوى قضائية أو اتخذت إجراءات قانونية خارج دولة الكويت تتعلق بشراء طائرات من شركة إيرباص من قبل الجهات الرسمية في دولة الكويت؟ وهل تابعت الشركة أو الهيئة تلك الدعاوى والقضايا؟ وما موقفهما منها؟.

«إع»