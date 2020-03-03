«الطيران المدني»: فحص طبي إجباري للوافدين القادمين من 10 دول قبل دخول البلاد

03 مارس 2020 || أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما لجميع الوافدين القادمين من دول الفلبين والهند وبنغلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان يقضي بضرورة إجراء شهادة فحص طبي تؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» قبل دخولهم للبلاد.

وأوضحت «الطيران المدني» في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن التعميم سيطبق اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 8 مارس الجاري مشيرة إلى أن الفحص «شهادة-PCR» يجب أن يكون صادرا من مراكز صحية معتمدة من قبل سفارة دول الكويت في الدول المذكورة.

وأضافت أنه في حالة عدم وجود سفارة لدولة الكويت في إحدى هذه الدول فيجب اعتماد الشهادة من قبل السلطات الصحية في هذه الدول.

وبينت أنه في حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس المذكورة فإن الراكب يمنع من دخول الكويت ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية وتغرم شركة الطيران المخالفة لهذا التعميم.

وقالت إنه يستثنى من التعميم أعلاه المواطنون الكويتيون إذ ستطبق عليهم إجراءات الفحص المعمول بها في مطار الكويت الدولي من قبل السلطات الصحية الكويتية.