«الميزانيات» البرلمانية تناقش الحساب الختامي لـ«السكنية»

تعقد لجنتان برلمانيتان اجتماعاتهما اليوم الأربعاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالهما وتكليفات المجلس لهما.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية المالية 2020/2021، والحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية

وتنظرلجنة الشؤون المالية والاقتصادية في التعديلات المقدمة من الأعضاء على التقرير «2» التكميلي للتقرير رقم «24» بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976م والذي أقره المجلس بالمداولة الأولى بتاريخ 18/2/2020م، والتقرير رقم «23» بشأن الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة «112مكرراً» من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976م، وذلك بحضور وزير المالية.