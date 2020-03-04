السبيعي يسأل وزير التعليم العالي عن أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية

04 مارس 2020 || وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.

سعود الحربي، عن أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم «76» لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.

ونص السؤال على ما يلي:أقر مجلس الأمة القانون رقم «76» لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية خلال الفصل التشريعي الخامس عشر دور الانعقاد الثالث في تاريخ 24 يونيو 2019، ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في تاريخ 4 أغسطس 2019، ونصت المادة «44» منه على أن: «على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية» وحيث مضى على نشر هذا القانون أكثر من ستة أشهر.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1- ما أسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون المذكور حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ ومن المسؤول عن هذا التأخير؟2- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعجيل إصدار اللائحة التنفيذية؟3- هل توجد جهات حكومية أخرى تسهم في إعداد اللائحة التنفيذية؟ وهل لها دور في هذا التأخير؟4- ما تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية؟ مع تزويدي بالمستندات ذات الصلة.

«إع»