الدلال يسأل وزير المالية عن وجود شبهة رشاوى وعمولات غير مشروعة في صفقة «إيرباص»

04 مارس 2020 || وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير المالية براك الشيتان عن وجود شبهة رشاوى وعمولات غير مشروعة دولية ومحلية مرتبطة بأطراف كويتية في صفقة إيرباص.

ونص السؤال على ما يلي:تداولت عدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية شبهة وقوع جرائم تتعلق بتلقي عدد من الأطراف والشخصيات في دول الكويت رشاوى تتعلق بصفقة شراء طائرات «إيرباص»، وأشارت وسائل الإعلام المذكورة إلى إجراء جهات قضائية أجنبية تحقيقا في تلك التجاوزات والمخالفات، حيث أشير في إحدى المحاكم البريطانية إلى وجود علاقة لأطراف كويتية في شبهة تجاوزات ومخالفات ورشاوى مرتبطة بصفقة شراء طائرات «إيرباص».

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1- ما المعلومات الثابتة لدى وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية فيما يتعلق بوجود شبهة رشاوى وعمولات غير مشروعة دولية ومحلية مرتبطة بأطراف كويتية في جهات رسمية كويتية أو مرتبطة بالقطاع الخاص منذ عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟2- ما الجهة المناط بها متابعة وإتمام صفقة شراء طائرات من شركة «إيرباص» سواء كان ذلك في الهيئة العامة للاستثمار أو في شركة الخطوط الجوية الكويتية؟ مع تحديد مدة وجود كل شخص مكلف بمتابعة صفقة شراء الطائرات منذ تاريخ تكليفه حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- هل أجرت كل من الهيئة العامة للاستثمار أو شركة الخطوط الجوية الكويتية تحقيقا حول وجود شبهة رشاوى أو عمولات غير مشروعة مرتبطة بأطراف كويتية رسمية أو خاصة متعلقة بشراء أو نية شراء الشركة لطائرات من شركة «إيرباص» داخل الكويت أو خارجها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة التحقيق، ومن نتائج التحقيق وتقرير اللجنة.

4- بيان موقف الجهات الرقابية في الدولة وعلى الأخص ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في شأن ما ذكر من مخالفات تتعلق بصفقة شراء الخطوط الجوية الكويتية لطائرات من شركة «إيرباص»، وكذلك بيان رأيها في شأن ما أثير حول وجود شبهة وعمولات غير مشروعة ورشاوى في هذا الشأن منذ عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

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