عاشور يسأل وزير النفط عن حالات الاستثناءات من الخبرة الفعلية في ترقيات شغل الوظائف الإشرافية

04 مارس 2020 || وجه النائب صالح عاشور سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د.

خالد الفاضل عن حالات الاستثناءات من الخبرة الفعلية في ترقيات شغل الوظائف الإشرافية في وزارة النفط.

ونص السؤال على ما يلي:من ضمن الشروط والأحكام الخاصة في نظام الترقيات لشاغلي الوظائف بالدرجات «17» وأعلى في القطاع النفطي، ثمة فترات لا تدخل ولا تحتسب من بين سنوات الخبرة الفعلية للعامل عند الترقية، ومنها مدد الإجازة الخاصة بمرتب أو من دون مرتب، وإجازة التفرغ الرياضي وإجازة مرافق مريض وإجازة مرافق زوج أو زوجة وغيرها المذكورة في اللائحة المعمول بها في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1- كشف يتضمن عدد وأسماء العاملين الحاصلين على استثناء من الخبرة الفعلية والمرشحين للدخول في المفاضلات لترقيات شغل الوظائف الإشرافية بالدرجات «17» وأعلى في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال السنوات الخمس الماضية، مع تزويدي بصورة ضوئية من شرط الخبرة الفعلية والمراسلات الداخلية والخارجية ذات الشأن ومسميات الوظائف الإشرافية منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- صورة ضوئية من اللائحة الإدارية المعمول بها في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والمعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة فيما يخص نظام الترقيات لشاغلي الدرجات «17» وأعلى.

3- عدد الشواغر الوظيفية «رئيس فريق» وأعلى في المؤسسة وشركاتها التابعة التي لم تسكن خلال فترة «3» أشهر وأكثر، مع ذكر سبب عدم تسكين تلك الشواغر.

4- هل اتبعت بعض الشركات النفطية التابعة للمؤسسة إجراءات إدارية فيما يخص ترقيات بعض العاملين بخلاف الإجراءات المعمول بها في المؤسسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بكشف تفصيلي بعددهم وأسمائهم والشركة التابعين لها والأسباب منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل توجد حالات سابقة حدثت فيها مخالفة للإجراءات المتبعة في اللائحة؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي بالحالات السابقة.

5- هل توجد استثناءات لبعض العاملين من تطبيق اللائحة فيما يخص الإجازات الخاصة من دون مرتب سواء في المؤسسة أو في الشركات التابعة لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان عددهم والشركة التابعة لها وأسباب الاستثناء وأسماء المسؤولين الذين اعتمدوا الاستثناءات منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

«إع»