فهاد يسأل عن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية

04 مارس 2020 || وجه النائب عبدالله فهاد سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.

سعود الحربي، بشأن جامعة الكويت جاء فيه:

تعد جامعة الكويت منذ تأسيسها في عام «1966» حتى الوقت الراهن المعين الرئيس للتعليم الجامعي والبحث العلمي في مختلف التخصصات في البلاد، واللذين يعتبران الركيزتين الرئيستين لضمان الازدهار والتقدم والتطور في المجتمع، وحرصا من السلطة التشريعية على تطوير التشريعات الخاصة بالتعليم الجامعي في البلاد، صدر القانون رقم «76» لسنة ـ2019» في شأن الجامعات الحكومية والذي نص في المادة رقم «43» على أن: «تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون»، إلا أنه حتى الوقت الراهن وبعد مرور أكثر من ستة أشهر لم تصدر هذه اللائحة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1- ما سبب عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم «76» لسنة «2019» المشار إليه حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟2- هل أدى تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه إلى تعطيل اجتماعات مجلس جامعة الكويت وأداء اختصاصاته؟ وهل أدى ذلك إلى شل قدرة المجلس على اتخاذ قرارات التعيين والترقية في الجامعة؟3- من هم أعضاء اللجنة المشكلة من وزير التربية وزير التعليم العالي لوضع مشروع اللائحة التنفيذية؟ ومتى انتهت اللجنة من إعداد مسودتها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن أي مراسلات بهذا الخصوص4- هل عرض مشروع اللائحة التنفيذية على مجلس الوزراء أو أي من لجانه؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن أي مراسلات بهذا الخصوص.

5- ما سبب عدم تعيين أمين عام لمجلس الجامعات الحكومية المشار إليه في القانون المشار إليه حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل من شأن ذلك تعطيل تطبيق القانون؟6- ما الإجراءات التي اتخذتموها لترشيح أمين عام لمجلس الجامعات الحكومية؟7- ما الإجراءات التي اتخذتموها لترشيح أعضاء مجلس جامعة الكويت الوارد في البندين «5 و 6» من المادة رقم «10» من القانون المشار إليه؟«م.

خ»