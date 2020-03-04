الدقباسي يسأل عن إجمالي عدد المتقاعدين المسجلين في «التأمينات الاجتماعية»

04 مارس 2020 || وجه النائب علي الدقباسي سؤالا إلى وزير المالية براك الشيتان بشأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، طالبا إفادته بما يلي: 1- كشف بأسماء أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2- كم يبلغ عدد اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة خلال الفترة منذ بداية عام 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل صدرت قرارات من مجلس الإدارة في تلك الفترة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بها.

3- إجمالي عدد المتقاعدين المسجلين في المؤسسة.

4- إجمالي عدد الأسر ممن يتقاضون رواتب تقاعدية بعد وفاة رب الأسرة المسجل في المؤسسة.

5- ما المميزات التي تقدمها المؤسسة للمتقاعدين غير دورها في منح الرواتب التقاعدية لمستحقيها؟ وهل وضعت المؤسسة آلية للتواصل مع المتقاعدين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بها.

6- هل توجد دراسات أجرتها المؤسسة لحالة المتقاعد المعيشية لوضع حلول لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بها.

7- القضايا المرفوعة من أو ضد المؤسسة مع إفادتي بما تم بشأنها.

8- صورة ضوئية من القضايا التي حكم بها ضد المؤسسة أو القضايا التي كسبتها المؤسسة خلال العامين الماضيين -إن وجدت-.

«م.

خ»