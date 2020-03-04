وزيرة «الخدمات» بالإنابة تتفقد مطار الكويت لمتابعة إجراءات التعامل مع «كورونا»

04 مارس 2020 | تفقدت وزیرة الشؤون الاجتماعیة ووزیرة الدولة للشؤون الاقتصادیة ووزیرة الدولة لشؤون الخدمات بالإنابة مریم العقیل الیوم مطار الكویت الدولي للاطلاع على إجراءات الإدارة العامة للطیران المدني للتعامل مع فیروس «كورونا» المستجد .

وذكرت «الطیران المدني» في بیان صحفي أن الوزیرة العقیل تابعت الإجراءات الاحترازیة والوقائیة التي تقوم بھا الإدارة وآخر المستجدات التي تطرأ في دول العالم للتعامل مع الفیروس وكیفیة التعامل مع ھذه التطورات بالتنسیق مع الجھات المعنیة.

وأضافت أن العقیل حضرت الاجتماع الیومي للجنة العلیا للتعامل مع «كورونا المستجد» بحضور رئیس «الطیران المدني» الشیخ سلمان الحمود وعدد من المسؤولین المعنیین.

وبینت أن الوزیرة نقلت خلال زیارتھا شكر وتقدیر سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء لجمیع العاملین في «الطیران المدني» الذین یقفون في الصفوف الأولى لحمایة الكویت كونھم یتعاملون مع الركاب القادمین إلى المطار.

ونقل البیان عن العقیل ثقتھا بقدرة مسؤولي وموظفي «الطیران المدني» في تجاوز كل الصعاب لخدمة بلدھم الكویت بالتعاون مع كل الجھات الحكومیة المعنیة وشركات الطیران ومقدمي الخدمة العاملة في مطار الكویت الدولي.

«إع»