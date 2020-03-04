وزير التربية: الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة مرتبطة بعمل الوزارة





04 مارس 2020 02:29 م

04 مارس 2020 || قال وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي إن الاستراتیجیة الوطنیة لتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد تعتبر جزءًا من مفاھیم أساسیة تعنى بھا وزارتا التربیة والتعلیم العالي ومرتبطة بعملھما.

جاء ذلك في تصریح صحفي للحربي عقب توقیعه مذكرة تفاھم مع رئیس الھیئة العامة لمكافحة الفساد «نزاھة» المستشار عبدالرحمن النمش تختص بمجال تصمیم برامج تدریبیة للطلبة لتوعیتھم بقیم النزاھة.

وأوضح الحربي أن تلك المفاھيم ھي “مفھوم المعرفة ومفھوم القیم ومفھوم المھارة ویفترض بنا تزوید أبنائنا الطلبة بمفاھیم النزاھة والشفافیة والالتزام القوانین”.

ودعا إلى تضافر جمیع الجھود خاصة مع الانفتاح والعولمة وتأثیر وسائل التواصل الاجتماعي التي “تفرض علینا بناء قیم لدى أبنائنا لحمایتھم بالدرجة الأولى وحمایة الدولة والقوانین”.

من جھته قال المستشار النمش في تصریح مماثل إن توقیع المذكرة یأتي في إطار استراتیجیة «تعزیز النزاھة» التي أطلقھا سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – والتي تھدف إلى تعزیز الشفافیة والنزاھة في عدة مجالات منھا ما تضمنه المحور الثالث منھا ویتعلق بتعزیز الشفافیة في التربیة والتعلیم.

وأكد أن مبادرة المحور الثالث لھا أھمیة كبیرة في تعزیز مفاھیم الشفافیة لدى المعلمین والمتدربین إضافة إلى وضع الضوابط والقیم الخاصة لمنع الشھادات المزورة.

وذكر أن ھذه المذكرة ستأخذ حیز التنفیذ وستقوم لجان من «نزاھة» ووزارة التعلیم العالي بتطبیقھا وستظھر النتائج في القریب العاجل وأثر ھذا التعاون على الطلاب والطالبات وعلى المعلمین والمجتمع.

وأشار إلى أنه من الضروري جدًّا في ھذا التعاون خلق جیل من الشباب المتعلم القادر على مكافحة الفساد ونبذ كل ما یتعلق بمخاطر الفساد والتغلب على مسبباته بكل أشكاله، معربًا عن أمله بأن “نرى الكویت متقدمة في مجال مكافحة الفساد في التربیة والتعلیم”.

وتھدف المذكرة إلى تأكید الالتزام وتعظیم ثقافة الحفاظ على المال العام والمرافق العامة والعمل على تضمین ذلك في المقررات والأبحاث العلمیة إلى جانب تصمیم برامج تأھیل وتوعیة للقائمین على التدریس بالمؤسسات التعلیمیة كافة بالوزارة وكیفیة توصیلھا للطلبة.

«إع»