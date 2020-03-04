البلدية تبدأ حملاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة «كورونا»

04 مارس 2020 || أعلنت بلدیة الكویت تكثیف حملاتھا التفتیشیة على صالونات الحلاقة والمعاھد الصحیة والمقاھي ابتداء من الیوم الأربعاء وذلك للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازیة والوقائیة كافة لمواجھة فیروس «كورونا» المستجد .

وقالت «البلدیة» في بیان صحفي إنھا شكلت فرقھا التفتیشیة لتغطیة الجولات وتطبیق القانون على المخالفین خاصة بعد تلقیھا من وزارة الصحة ما یحث على ضرورة تشدید الرقابة على جمیع العاملین في صالونات الحلاقة الرجالیة والنسائیة والنوادي الصحیة والریاضیة والاجتماعیة.

وأشارت إلى أن ھناك تنبیھًا على جمیع المقاھي بمنع تداول النرجیلة «الشیشة» في الوقت الراھن حتى إشعار آخر إلى حین تقییم الوضع الصحي في البلاد.

وشددت على العاملین في تلك المواقع بتوفیر بیئة صحیة جیدة والالتزام بوسائل الوقایة الشخصیة وذلك باستخدام القفازات والكمامات والمطھرات والمعقمات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنین والمقیمین.

«إع»