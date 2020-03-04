الهاشم تثمن المكرمة الأميرية للعاملين على تأمين الكويت من فيروس «كورونا»

04 مارس 2020 || ثمنت النائبة صفاء الهاشم مكرمة صاحب السمو أمير البلاد لأبنائه العاملين على تأمين الكويت من فيروس كورونا، معربة عن شكرها إلى كل الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في جهود الوقاية من الفيروس.

واعتبرت الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن حماية الكويت من فيروس كورونا قضية أمن قومي لا وجود للمجاملات السياسية فيها.

واستغربت الهاشم في هذا الصدد قرار إدارة الدفاع المدني بإجراء فحوصات طبية لكل من يريد الدخول الي الكويت من الدول الموبوءة بعد تاريخ 8 مارس.

ورأت أن رقم الحالات المصابة او المشتبه بها مرعب مقارنة بحجم الكويت بدول المنطقة ويعتبر غير طبيعي ويتعلق بالأمن القومي، مطالبة الحكومة بألا تكون هناك أية مراعاة او محاباة سياسية لأي دولة موبوءة.

وطالبت الهاشم بضرورة عدم ادخال أي مقيم خرج من الكويت نظراً لأن البلاد في مرحلة تحتاج فيها إلى تأمين الموجودين داخلها ولا تتحمل المحاجر الصحية الأرقام التي ستأتي لها، مستغربة قيام وزارة الصحة بطلب شهادة طبية من القادمين تؤكد الخلو من كورونا من مختبرات معتمدة لدي السفارة الكويتية في مصر.

وقالت الهاشم ان وزارة الصحة سبق وأن أرسلت فريق طبي لفحص الكويتيين القادمين من إيران، متسائلة لماذا لا يتم تطبيق هذا الأمر في مصر خاصة أن هناك من يأتي بشهادة طبية توكد خلوه من فيروس كورونا.

وطالبت الحكومة بتطبيق ما فعلته المملكة العربية السعودية التي قطعت دابر الشك من خلال منعها العمرة كإجراء وقائي.