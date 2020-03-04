«التربية»: توزيع أجهزة القياس الحراري على المدارس الأحد المقبل

04 مارس 2020 || أعلنت وزارة التربیة عن البدء بتوزیع الأجھزة الخاصة بالقیاس الحراري على المدارس اعتبارا من یوم الأحد المقبل بواقع جھازین لكل مدرسة.

وقالت الوزارة في بیان صحفي الیوم أنھا عقدت اجتماعا مع ممثلي وزارة الصحة للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالعودة إلى المدارس وتجھیز العیادات المدرسیة بالكامل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازیة والوقائیة لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد.

ولفتت الى أن الاجتماع خلص إلى تزوید وزارة التربیة بالھیئات التمریضیة للمدارس الجدیدة وانطلاق حملات توعویة وتوزیع بروشورات إرشادیة على الطلبة وأعضاء الھیئة التعلیمیة والإداریة للوقایة من الفیروس.

وذكرت أنه شارك في الاجتماع الوكیل المساعد للتنمیة التربویة والأنشطة فیصل المقصید والوكیل المساعد للتعلیم العام أسامة السلطان والوكیل المساعد للصحة الوقائیة الدكتور عبدالرحمن المطیري ومدیر إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي ضیدان العجمي ومدیرة الصحة المدرسیة الدكتورة دلال الودعاني.

من جهة أخرى أعلنت الوزارة التربیة عن البدء بتحدیث الدروس والمواد التعلیمة المقدمة بھدف التعلم عن بعد والمراجعات الموجودة على المنصات التعلیمیة والقناة التربویة التابعة للوزارة.

وأكدت الوزارة في بیان صحفي أن المتعلم والمعلم لدیھما كل الامكانیات للدراسة والتعلیم عن بعد من خلال القناة التربویة التي بدأت البث منذ عام 2013 وسجلت أعلى المشاھدات وبخاصة للمرحلة الثانویة.

ولفتت إلى أن القناة تتضمن شروحا مفصلة للدروس والمواد العلمیة ومراجعات للاختبارات تساعد المتعلمین على فھم المحتوى وتنمي مھارة التعلم الذاتي لدیھم ومنھا نحو 700 تسجیل لمراجعات وشروحات لمواد دراسیة للمرحلة الثانویة للفترتین الاولى والثانیة.

ودعت المعلمین والمتعلمین وأولیاء الأمور للتسجیل في البوابة التعلیمیة التي تعمل منذ عام 2015 للاستفادة من خدماتھا مبینة أنھا تتمتع بممیزات عده تسھل عملیة التواصل بین الطالب والمعلم وولي الأمر وتضمن متابعة الواجبات ومعرفة نتائج الاختبارات اضافة الى رصد الحضور والغیاب الى جانب المواد التعلیمیة.

ونوھت بالتعاون المستمر مع المركز الاقلیمي لتطویر البرمجیات ومن ثماره تطبیق «سراج» الذي یضم الكثیر من الدروس التوضیحیة للطالب وفیدیوھات تعلیمیة للمفاھیم والنظریات العلمیة وكذلك أنشطة تعلمیة ومصورات توضیحیة واختبارات للتقییم الذاتي.

وبینت أن «سراج» مصدر إضافي للتعلم ولیس أساسیا موضحة أنه یتم حالیا العمل على تحدیثه وفق آخر المستجدات من برامج وفصول افتراضیة وأنه یمكن دخول التطبیق من خلال موقع الوزارة والأجھزة الذكیة«إع»