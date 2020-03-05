وزير النفط: لا وجود لإصابة بفيروس «كورونا» في مبنى المجمع النفطي بالشويخ

04 مارس 2020 ||أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل عدم وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في مبنى المجمع النفطي بالشويخ مشيرا إلى أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية على الموظفة المشتبه بإصابتها ثبت أنها مصابة بانفلونزا موسمية عادية.

وقال الفاضل في بيان لوكالة الانباء الكويتية اليوم الأربعاء إنه تم إعطاء الموظفة راحة لمدة يومين مشيرا الى اتخاذ وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية إجراءات الوقاية والصحة للتأكد من سلامة جميع الموظفين في مبنى المجمع النفطي بمنطقة الشويخ.

وذكر أنه تم اجراء الإخلاء الاحترازي فور شعور إحدى الموظفات في مبنى الوزارة اليوم بارتفاع في درجات الحرارة وطبق المسؤولون الإجراءات الوقائية لخطة الطوارئ الموضوعة اذ تم توجيهها إلى العيادة الطبية الموجودة داخل المبنى لإجراء الفحوصات اللازمة ومن ثم توجهت إلى «مستشفى جابر» لإجراء الفحوصات الدقيقة.

وأفاد أنه طبقا للتدابير الوقائية قامت الجهات المعنية في المجمع النفطي بإخلاء الدور التاسع بالكامل في مبنى الوزارة وتعقيمه وأيضا مبنى المؤسسة قبل انتهاء وقت الدوام الرسمي بنصف ساعة كما تم الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة في إطار التعاون المستمر مع الوزارة.

وشدد الفاضل على أنه تم الالتزام بكل الاجراءات المطلوبة وذلك من خلال اتباع الإرشادات الطبية الصادرة من وزارة الصحة وكذلك تعقيم المكان حرصا على سلامة العاملين بالمجمع متمنيا للجميع دوام الصحة والسلامة.