الحجرف يسأل وزيرة الأشغال عن سبب تأخير تطوير الطريق بين أمغرة وسعد العبدالله

05 مارس 2020 || وجه النائب مبارك الحجرف سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.

رنا الفارس عن أسباب التأخير في تطوير طريق الشيخ عبد الله صباح الناصر الصباح الذي يقع بين منطقة أمغرة ومدينة سعد العبد الله.

ونص السؤال على ما يلي: نظراً لكثرة شكاوى المواطنين ومرتادي طريق الشيخ عبد الله صباح الناصر الصباح الذي يقع بين منطقة أمغرة ومدينة سعد العبد الله من وقوع حوادث أسفرت عن العديد من الوفيات، وذلك نظراً لتأخير وتباطؤ وزارة الأشغال العامة في تنفيذ خطة تطوير الطرق.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 ما أسباب التأخير في تطوير طريق الشيخ عبد الله صباح الناصر الصباح الذي يقع بين منطقة أمغرة ومدينة سعد العبد الله؟ 2- هل يوجد لدى الوزارة خطة أو دراسة لتطوير هذا الطريق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.

3- هل يوجد عقود مبرمة بين الوزارة وأي من الشركات لتطوير إسفلت هذا الطريق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها؟ هل واجهت الوزارة معوقات أثناء تطوير الطريق من وزارة الداخلية وبلدية الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بها؟«إع»