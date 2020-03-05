العدساني يسأل عن حقوق موظفي مكتب الإنماء الاجتماعي

05 مارس 2020 || وجه النائب رياض العدساني سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل عن حقوق الموظفين وسلم الرواتب والدرجات الوظيفية لموظفي مكتب الإنماء الاجتماعي.

ونص السؤال على ما يلي: حفاظاً على حقوق موظفي مكتب الإنماء الاجتماعي ومراكزهم القانونية وضمان عدم الانتقاص من مزاياهم المالية ومكتسباتهم الوظيفية بعد نقل تبعيته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

يرجى تزويدي بالآتي: 1- جدول مقارنة بين الوضع الحالي فيما يتعلق بحقوق الموظفين وسلم الرواتب والدرجات الوظيفية وجميع المكتسبات والمزايا للموظفين الحاليين والذين سوف يوظفون مستقبلاً متضمناً « بدل تمثيل ومكافأة مالية وتشجيعية » لجميع الوظائف العامة بالإضافة إلى توضيح شامل حول امتيازات الوظائف الإشرافية « مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم ورئيس شعبة » قبل نقل تبعية المكتب وبعده.

2- صورة ضوئية من اللائحة الإدارية والمالية التي تبين الآلية الجديدة لحقوق وواجبات الموظفين.

3- هل نقل تبعية المكتب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية يشمل «الميزانية وتنفيذها»؟«إع»