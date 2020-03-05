النائب الحجرف يسأل وزيرة الأشغال عن تكلفة إصلاح الطرق المتضررة من الأمطار

وجه النائب مبارك الحجرف سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس عن إجراءات إصلاح ورصف الطرق المتضررة نتيجة موجة الأمطار وتكلفة الإصلاح ، وعن أسباب التأخير في تطوير الطريق بين منطقة أمغرة ومدينة سعد العبد الله.

ونص السؤال الأول على ما يلي: شهدت الكويت في تاريخ 6/11/2018 أمطاراً غزيرة تسببت بإغلاق بعض الشوارع والطرق، وبناء على ذلك تعطلت جميع الوزارات والدوائر الحكومية ثم ظهرت أزمة تطاير الحصى على السيارات نتيجة رداءة الإسفلت ما أضر بالمركبات بشكل كبير.

يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1- كم بلغت قيمة الأضرار الناتجة عن تلف الإسفلت في الطرق العامة؟ وكم بلغت قيمة إصلاح هذه الأضرار حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

2- أزيلت الطبقة الأولى من طريق المطلاع إلى إشارة الدوحة في شهر نوفمبر 2018، وحتى الآن لم يبدأ العمل في إصلاح الطريق، فما أسباب عدم البدء في إصلاح الطريق المذكور؟

3- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة لإصلاح ورصف الطرق بأسرع وقت ممكن نتيجة موجة الأمطار منذ بداية الأزمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

4- هل قدرت الوزارة الكلفة المالية المطلوبة لإصلاح الطرق المتضررة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الكلفة المتوقعة لذلك؟.

ونص السؤال الثاني على ما يلي: نظراً لكثرة شكاوى المواطنين ومرتادي طريق الشيخ عبد الله صباح الناصر الصباح الذي يقع بين منطقة أمغرة ومدينة سعد العبد الله من وقوع حوادث أسفرت عن العديد من الوفيات، وذلك نظراً لتأخير وتباطؤ وزارة الأشغال العامة في تنفيذ خطة تطوير الطرق.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ما أسباب التأخير في تطوير طريق الشيخ عبد الله صباح الناصر الصباح الذي يقع بين منطقة أمغرة ومدينة سعد العبد الله؟

2- هل يوجد لدى الوزارة خطة أو دراسة لتطوير هذا الطريق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.

3- هل توجد عقود مبرمة بين الوزارة وأي من الشركات لتطوير إسفلت هذا الطريق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.

هل واجهت الوزارة معوقات أثناء تطوير الطريق من وزارة الداخلية وبلدية الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بها.