هايف يسأل عن أسباب تأخير بعض الخدمات الرئيسة في منطقة غرب عبدالله المبارك

05 مارس 2020 || وجه النائب محمد هايف سؤالا برلمانيا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.

رنا الفارس عن سبب التأخير في بعض الخدمات الرئيسة كالتيار الكهربائي وربط شبكة الصرف الصحي للقسائم في منطقة غرب عبدالله المبارك.

ونص السؤال على ما يلي:لما كانت منطقة غرب عبدالله المبارك إحدى المناطق التي وزعت مع الخطة الإسكانية قد شابها تأخير في بعض الخدمات الرئيسة كالتيار الكهربائي وربط شبكة الصرف الصحي للقسائم.

لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:1- ما سبب تعطيل إيصال التيار الكهربائي للمنازل في منطقة غرب عبدالله المبارك؟2- هل يوجد جدول زمني لإيصال التيار الكهربائي للقسائم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل يوجد تأخير في الجدول الزمني؟ مع تزويدي به.

3- ما الجهة المسؤولة عن ربط شبكة الصرف الصحي لقسائم منطقة غرب عبدالله المبارك؟4- هل طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصة شبكة الصرف الصحي للمنازل في منطقة غرب عبدالله المبارك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بإجراءات الطرح والشركات المتقدمة والعطاءات وأسهم الشركة الموقعة الفائزة بالمناقصة، وما سبب تأخيرها لتنفيذ ربط الشبكة للقسائم مباشرة؟5- هل أنشئ خزان رئيس لشبكة الصرف الصحي لمنطقة غرب عبدالله المبارك؟ وهل أدرج في الخطة الإسكانية؟6- ما المشاريع والخدمات التي أنجزت في منطقة غرب عبدالله المبارك؟ وهل تسلمت من المقاول المتعهد؟ وهل سلمت المؤسسة هذه المشاريع والخدمات للجهات المختصة؟ «م.

خ»