السبيعي يسأل وزير المالية عن التعيينات في «الكويتية» منذ 2017

05 مارس 2020 || وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالاً إلى وزير المالية براك الشيتان، عن التعيينات التي تمت في شركة الخطوط الجوية الكويتية منذ شهر يناير 2017 سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين ومؤهلاتهم العلمية.

وطلب النائب في سؤاله تزويده بالآتي: 1- السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية وشهاداته المدرسية.

2- كشف بالتعيينات التي أجريت في شركة الخطوط الجوية الكويتية منذ شهر يناير 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين ومؤهلاتهم العلمية وتخصص كل منهم حسب شهادته ومكان التعيين ومسماه الوظيفي ومقدار ما يتقاضاه سواء كان راتباً أو بونص أو مكافأة.

3- لوحظ أن هناك العديد ممن يشغلون وظائف إشرافية في شركة الخطوط الجوية الكويتية مثل مدير لا يحملون شهادات جامعية فأغلبهم يحملون الشهادة الثانوية أو الدبلوم، فهل تسمح اللوائح والنظم الأساسية للشركة بذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتلك اللوائح والنظم، وإذا استثنوا من تلك الشروط يرجى تزويدي بأسباب ذلك الاستثناء ومن استثنوا وقرار تعيينهم.

4- لوحظ أن هناك تعيينات أجريت في الشركة على منصب مدير فهل كان هناك إعلان لشغل تلك المناصب ولجان مقابلات ومفاضلة بين المتقدمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وإذا لم يكن هناك إعلان وأجري التعيين بطريقة مباشرة فيرجى إفادتي بالسبب، مع تزويدي بقرار التعيين ومن عين مباشرة من دون إعلان منذ شهر يناير 2017 حتى تاريخ هذا السؤال.

«إع»