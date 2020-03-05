عاشور يسأل عن أسباب شراء طائرات «إيرباص» من طراز «now33-800»

05 مارس 2020 || وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير المالية براك الشيتان عن أسباب شراء طائرات إيرباص من طراز «now33-800» ، وجاء في نص السؤال: نقلت الصحف المحلية والعالمية ومنها « الغارديان» خبرا مفاده فرض غرامة مقدارها 3 مليارات دولار على شركة «ايرباص» ، كما نقلت الاخبار ان الدول التي تلقى المسؤولون فيها الرشاوى هي ماليزيا وسريلانكا وإندونيسيا وتايوان وغانا خلال الفترة من 2011 حتى 2015 ، وأن هناك تحقيقا وبحثا حول دول أخرى مثل الصين واليابان وتركيا والكويت ووجود شبكة لدفع الرشاوى.

وفي فبراير عام 2014 وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية عقدا مع شركة «ايرباص» لشراء 25 طائرة من طراز «إي350» ، طراز « إي 320 نيو» والتي سلمت في عام 2019 ، وفي أكتوبر 2018 أبرمت الشركة اتفاقية جديدة لشراء 8 طائرات جديدة من شركة «ايرباص» من طراز now33-800 متوسطة الى بعيدة المدى.

لذا يرجى إفادتي بالآتي: 1- ما الشركات على مستوى العالم التي اشترت طائرة من طراز now33-800 ؟ وما أسباب شراء الشركة للطائرات ؟ 2- لماذا لم تشتر طائرة ذات بدن عريض من شركة «ايرباص» من طراز 350 سواء كان 800 او 900 او 1000 خصوصا ان الطائرة تعد الأعلى مبيعا على مستوى العالم ؟ 3- متى أبرم العقد والاتفاقية المذكوران أعلاه ؟ وكم يبلغ عدد الطائرات التي اشتريت؟ وما تاريخ التسليم مع ذكر الأطراف الموقعين وقيمة العقد وكيفية السداد ؟«م.

خ»