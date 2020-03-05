العازمي يطالب باستئناف الجلسات وتفعيل دور مجلس الأمة في أزمة «كورونا»

05 مارس 2020 || أكد النائب حمدان العازمي أهمية قيام مجلس الأمة بدور هام في الأزمة الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون المجلس في حالة انعقاد دائم بدلًا من إلغاء الجلسات.

وطالب العازمي، في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، بضرورة استئناف الجلسات ووضع الخلافات جانبًا وتقديم المقترحات لكي يكون للمجلس دور فعال في هذه الأزمة، والنواب على علم أيضًا بإجراءات الحكومة في التعامل مع هذا المرض.

وطالب العازمي أيضًا بتمديد إيقاف الدراسة في المدارس والجامعات لتوفير الحماية للطلبة والتلاميذ من فيروس «كورونا»، مؤكدًا أن قرار عودة الدراسة سيكون من أخطر القرارات إن تم.

وقال إن توزيع المعقمات والكمامات على المدارس كلها إجراءات غير كافية في ظل عدم إيجاد علاج لهذا الفيروس حتى الآن متسائلًا “كم هي نسبة التزام الطلبة الأطفال بتعليمات هذا المرض”؟ ولفت العازمي إلى ضرورة تفعيل دور تلفزيون الكويت لبث حلقات دراسية واستخدام المنصات التعليمية واستمرار تعطيل المدارس لحين انتهاء هذه الأزمة.

وأشار العازمي أيضًا إلى ضرورة استحداث مراكز طبية في الجهات الحكومية كافة وأخذ عينات يومية من الموظفين كافة للتأكد وللحفاظ على سلامتهم.

وتوجه العازمي بالشكر لكل من ساهم بالدفاع عن الكويت في مواجهة هذا المرض باعتباره واجبًا وطنيًّا، مشيرًا إلى أن الجميع له يد وساهم في الحفاظ على الكويت من مرض «كورونا» سواء كويتيون أو «بدون» أو وافدون.

وقال إن سمو الأمير كرم الأطباء العاملين في هذا الأمر بأكملهم ومن ضمنهم الدكاترة «البدون» لكن الأمر الغريب هنا هو أن الأطباء «البدون» لم يصرفوا رواتبهم منذ شهرين كما تم إيقاف التموين عنهم، مشيرًا إلى أن «البدون» لا يستحقون حصول ذلك معهم خاصة وأن الكويت بلد الإنسانية.

ومن جانب آخر طالب العازمي بضرورة إلغاء الحجر المنزلي حتى إن كان أمرًا متعارفًا عليه دوليًّا أو حتى من ضمن إجراءات منظمة الصحة العالمية وذلك لصعوبة تطبيقه على المرضى في الكويت في ظل الواسطات والمجاملات.

«إع»